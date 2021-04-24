Japonya Sağlık Bakanlığı uzman heyeti Kovid-19 tedavisi için "Baricitinib" ilacını onayladı
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Japonya Sağlık Bakanlığı uzman heyeti Kovid-19 tedavisi için "Baricitinib" ilacını onayladı

Japonya Sağlık Bakanlığı uzman heyeti Kovid-19 tedavisi için 'Baricitinib' ilacını onayladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı uzman heyeti, romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmasını onayladı.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı uzman heyeti, romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmasını onayladı.

Kyodo ajansının haberine göre, ABD'li Eli Lily üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" hapları, bakanlık bünyesindeki uzman sağlık heyet tarafından uygun bulundu.

Firma ilacın onayı için bakanlığa aralıkta başvuru yapmıştı. Bakanlığın bir ay içerisinde ilacın kullanımını resmen onaylaması bekleniyor.

"Baricitinib" ABD'de, oksijen takviyesine ihtiyaç duyan Kovid-19 hastalarının tedavisinde anti-viral "Remdesivir" ilacına ek olarak kullanılması kabul edilmişti.

Japonya hükümeti Kovid-19 tedavisinde şimdiye kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarını onayladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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