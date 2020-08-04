Japonya Sağlık Bakanı Kato: "Vaka sayısı artarsa OHAL gündeme gelebilir"
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Japonya Sağlık Bakanı Kato: "Vaka sayısı artarsa OHAL gündeme gelebilir"

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, Covid-19 vakalarında yaşanacak hızlı bir artış karşısında hükümetin yeniden OHAL ilan edebileceğini söyledi.

Japonya Sağlık Bakanı Kato:
04.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:03

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, Covid-19 vakalarında yaşanacak hızlı bir artış karşısında hükümetin yeniden OHAL ilan edebileceğini söyledi.

Son günlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarında gözlenen artışla gündeme gelen Japonya'da, yeni OHAL söylentilerine hükümet kanadından yanıt geldi. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato bugün gazetecilere yaptığı açıklamada yerel otoritelerin enfeksiyonların yayılmasını önlemek adına farklı tedbirler aldıklarını belirtti. Buna rağmen vaka sayısında görülecek hızlı bir artışta hükümetin yeni bir OHAL ilan edebileceğini ifade eden Kato, söz konusu senaryo karşısında hükümetin karar vermek için farklı göstergeleri takip ederek uzman görüşlerine başvuracağını ve kapsamlı bir değerlendirme ile kararı alacağını da sözlerine ekledi.

OHAL BELİRSİZLİĞİ

Japonya'da Covid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 25 Mayıs'ta sona ermiş, Temmuz ayında ise günlük vaka sayılarında yeniden rekor sayıda artış gözlenmişti. Kamuoyunda dile getirilen "ikinci OHAL" söylentilerine "Şimdilik gündemde yok" yanıtını veren hükümetin açıklamalarının ardından bazı eyalet yönetimleri "Evde kal" çağrıları yapmak gibi bölgesel tedbirleri hayata geçirmişti. Son olarak Okinawa eyaleti 15 Ağustos'a dek kendi OHAL'ini ilan etmişti.

VAKA SAYISI 41 BİNİ AŞTI

Japonya'da bugün de 663 kişinin Covid-19'a yakalandığının tespit edilmesiyle ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısı 41 bin 593'e yükselmiş, bin 31 kişi ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

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