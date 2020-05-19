Japonya Sağlık Bakanı Kato'dan WHO'ya çağrı
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Japonya Sağlık Bakanı Kato'dan WHO'ya çağrı

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, Dünya Sağlık Örgütü'nün korona virüs salgını karşısındaki duruşu ile virüsün kaynağı ve yayılma şeklinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, tarafsız ve bağımsız değerlendirme çağrısı yaptı.

Japonya Sağlık Bakanı Kato'dan WHO'ya çağrı
19.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:21

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, Dünya Sağlık Örgütü'nün korona virüs salgını karşısındaki duruşu ile virüsün kaynağı ve yayılma şeklinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, tarafsız ve bağımsız değerlendirme çağrısı yaptı.

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, uluslararası kamuoyunda Covid-19 salgınını başarılı bir şekilde yönetememekle eleştirilen Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) şeffaflık çağrısı yaptı. Örgütün düzenlediği değerlendirme toplantısına video konferans yoluyla katılan Kato, WHO'nun salgın karşısındaki tutumu ile virüsün kaynağı ve yayılma şeklinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Tarafsız ve bağımsız bir değerlendirme gerektiğine vurgu yapan Kato, bundan sonraki süreç için ise Japonya'nın sağlam bir çıkış stratejisi uygulanması gerektiğine inandığının altını çizdi. Test kapasitelerini geliştirmek, sağlık sistemlerini güçlendirmek, aşı ve ilaç çalışmalarını desteklemenin önemine dikkat çeken Kato, ülkesinin pandemi ile mücadele kapsamında WHO ve ilgili kuruluşlara yaklaşık 280 milyon dolar katkı sunacağını da sözlerine ekledi.

WHO'ya Tayvan eleştirisi

Kato, WHO'ya gözlemci statüsünde dahi katılmasına izin verilmeyen Tayvan'a yönelik uygulamayı eleştirdi. Pandemi sürecinde dünyanın her yerinden gelecek bilgi ve tecrübenin önemli olduğunu söyleyen Kato, salgınla mücadelede başarı gösteren Tayvan gibi coğrafyaların dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Abe sinyalini vermişti

Japonya Başbakanı Shinzo Abe geçen hafta yaptığı açıklamada WHO'nun korona virüs pandemisi karşısındaki ilk tepkisi hakkında soruşturma yapılması için çağrıda bulunacaklarının sinyalini vermiş, "Japonya, Avrupa Birliği (AB) ile birlikte adil, bağımsız ve kapsamlı bir inceleme yapılmasını önerecek" ifadelerini kullanmıştı.

İhmal iddialarının hedefinde

WHO, Çin'in salgını başlangıç döneminde önleyebilecek kritik bilgileri dünya kamuoyundan sakladığına yönelik iddialarla birlikte "ihmal" eleştirilerinin hedefi olmuş, WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise suçlamaları reddederek virüsü siyasallaştırmama çağrısında bulunmuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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