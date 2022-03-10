Japonya, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamayı planlıyor - Haberler

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Japonya, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamayı planlıyor

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamayı planlıyor

Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş karşısında Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamayı planladığı bildirildi.

Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş karşısında Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamayı planladığı bildirildi.

Japon hükümeti, ABD ve Avrupa ülkelerinin izlediği "ekonomik yaptırımlar" doğrultusunda, Rusya'ya karşı yeni hamleler planlıyor.

Başbakan Kişida Fumio, Danışman Meclisindeki (Sangiin) konuşmasında ülkesinin "Rusya'ya karşı birkaç yaptırım opsiyonunun" daha bulunduğunu söyledi.

Bu opsiyonları "dikkatlice inceleyip uygulayacaklarını" söyleyen Kişida, Rusya'ya hava sahasını kapatabileceklerine yönelik net konuşmadı.

Kişida, "ekonomik yaptırım sahasında, hükümetin G-7 ülkeleri birlikte çalışarak, Ukrayna'yı işgalinin Rusya'ya ağır masrafını gösterebilmeli" dedi.

Ukrayna krizinin "Avrupa'dakilerin problemi düşüncesine" karşı çıkan Kişida, bu savaştan "Asya dahil uluslararası toplumun sarsıldığını" kaydetti.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, olası yaptırımlar arasında Japonya, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacak.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Ukrayna, Japonya, Petrol, Rusya, Güncel, Haberler

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