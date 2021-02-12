Japonya Pfizer'ın Kovid-19 aşısının ilk kısmını teslim aldı
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Japonya Pfizer'ın Kovid-19 aşısının ilk kısmını teslim aldı

12.02.2021 07:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 07:32
Japonya Pfizer'ın Kovid-19 aşısının ilk kısmını teslim aldı

Japonya, ilaç üreticisi Pfizer'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk kısmını teslim aldı.

Japonya, ilaç üreticisi Pfizer'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk kısmını teslim aldı.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Pfizer üretimi 400 bin doz Kovid-19 aşısı Japonya'ya teslim edildi.

Aşının hafta başında Sağlık Bakanlığından yerel kullanım onayı alması ve ülke geneli sağlık çalışanlarına çarşambadan itibaren uygulanması bekleniyor.

Japonya 157 milyon kişiye yetecek dozu kapsayan toplam 310 milyon aşıyı Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşının tedarik edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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