Japonya, petrol güvenliği için Umman Körfezine savaş gemisi gönderdi
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Japonya, petrol güvenliği için Umman Körfezine savaş gemisi gönderdi

Japon savaş gemisi, Ortadoğu’da artan gerginliğin ardından ülkeye deniz yoluyla gelen petrolün güvenliğini sağlamak amacıyla Umman Körfezine gitmek üzere yola çıktı.

02.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:23
Japonya, petrol güvenliği için Umman Körfezine savaş gemisi gönderdi

savaş gemisi, Ortadoğu'da artan gerginliğin ardından ülkeye deniz yoluyla gelen petrolün güvenliğini sağlamak amacıyla Umman Körfezine gitmek üzere yola çıktı.


Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Tokyo yakınlarındaki Yokosuka deniz üssünde muhrip geminin yola çıkışıyla ilgili düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Binlerce Japon gemisi ve tankeri, ülkemizin petrol ihtiyacının 10'da 9'unu bu deniz üzerinden taşıyor. Burası ülkenin can damarı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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