Japonya Parlamentosu, Tayvan'ın DSÖ'ye gözlemci olarak katılmasını destekleyen önergeyi kabul etti
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Japonya Parlamentosu, Tayvan'ın DSÖ'ye gözlemci olarak katılmasını destekleyen önergeyi kabul etti

Japonya Parlamentosu, Tayvan'ın DSÖ'ye gözlemci olarak katılmasını destekleyen önergeyi kabul etti
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Japonya Parlamentosu Üst Kanadı Danışman Meclisinin (Sangiin), Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) katılmasını destekleyen bir önergeyi kabul ettiği bildirildi.

Japonya Parlamentosu Üst Kanadı Danışman Meclisinin (Sangiin), Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) katılmasını destekleyen bir önergeyi kabul ettiği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberinde, Tayvan'ın DSÖ'nün yıllık toplantılarına gözlemci olarak katılmasını talep eden bir kararın Sangiin'den geçtiği kaydedildi.

Sangiin'in Japon hükümetini, Tayvan'ın DSÖ'ye katılımının sağlanması için uluslararası toplumla ortak çalışma yürütmeye çağırdığı belirtildi.

Ayrıca, Sangiin'de, Tayvan'ın DSÖ toplantılarında yer alarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yönetimindeki başarısının sırlarını paylaşamamasının "global kayıp" olarak değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Tayvan'ın tarafından yapılan açıklamada ise Sangiin'in bu adımının olumlu karşılandığı, Japonya gibi ülkelerle ilişkileri geliştirerek adanın uluslararası kuruluşlara üye olmasının sağlanabileceği ifade edildi.

Dünya Sağlık Asamblesi, 24 Mayıs'ta Tayvan'ın yıllık toplantısının gündemine katkı sunmasına yönelik başvuruyu reddetmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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