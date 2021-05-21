Japonya, Öz Savunma Kuvvetlerinin BM Güney Sudan Barış Gücü'nde yer alan biriminin görev süresini uzattı
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Japonya, Öz Savunma Kuvvetlerinin BM Güney Sudan Barış Gücü'nde yer alan biriminin görev süresini uzattı

Japonya, Öz Savunma Kuvvetlerinin BM Güney Sudan Barış Gücü'nde yer alan biriminin görev süresini uzattı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da kabine, Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) Birleşmiş Milletler Güney Sudan Barış Gücü'nde (UNMISS) yer alan biriminin görev süresini bir yıl uzattı.

Japonya'da kabine, Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) Birleşmiş Milletler Güney Sudan Barış Gücü'nde (UNMISS) yer alan biriminin görev süresini bir yıl uzattı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya kabinesi, SDF'nin UNMISS karargahındaki biriminin görev süresinin 31 Mayıs 2022'ye uzatılmasını kararlaştırdı.

Barış gücü birliklerinde, 1947'de yürürlüğe giren "pasifist anayasası" doğrultusunda görev alan SDF, Kasım 2011'den beri UNMISS'e personel sağlıyor.

Haberde, Japonya'nın, Güney Sudan'daki "değişken" güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak, Afrika'nın barış ve istikrarına katkı sunmak amacıyla SDF mensuplarının görev süresini uzattığı ifade edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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Japonya, Öz Savunma Kuvvetlerinin BM Güney Sudan Barış Gücü'nde yer alan biriminin görev süresini uzattı - Haberler
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