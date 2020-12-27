Japonya, oturumu olmayan yolcuya ocak sonuna kadar kapılarını kapatıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Japonya, oturumu olmayan yolcuya ocak sonuna kadar kapılarını kapatıyor

27.12.2020 07:37 | Son Güncelleme: 27.12.2020 07:40
Japonya, oturumu olmayan yolcuya ocak sonuna kadar kapılarını kapatıyor

Japonya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı olduğu iddia edilen mutasyonuna karşı, ülkede oturumu bulunmayan tüm ülke ve bölgelerden gelecek yolculara, ocak sonuna kadar kapılarını kapatacak.

Japonya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı olduğu iddia edilen mutasyonuna karşı, ülkede oturumu bulunmayan tüm ülke ve bölgelerden gelecek yolculara, ocak sonuna kadar kapılarını kapatacak.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Japonya'da ikameti bulunmayanlar, bu gece yarısından başlamak kaydıyla gelecek ay sonuna kadar ülkeye kabul edilmeyecek.

Yeni varyantın tespit edildiği ülke ve bölgelerden kısıtlama zarfında gelecek, oturumu bulunan yolculardan, çıkışlarından 72 saat önce alınmış negatif test sonucu istenecek. 30 Ocak sonrası gelen yolcular ise varış noktalarında virüs testine girmek zorunda kalacak.

Pazartesiden itibaren yeni vize verilmesi durdurulacak. Hali hazırda vize almış olanların ülkeye girişine izin verilirken, vize başvurusu öncesi son 14 günde İngiltere ve Güney Afrika'ya gitmiş olanlar kabul edilmeyecek.

Geçici seyahat kısıtlamasından, iş insanı ve öğrenci kabulüne yönelik özel program kapsamında daha önce anlaşılan Tayland, Vietnam, Güney Kore ve Tayvan dahil 10 ülke etkilenmeyecek.

"OHAL gerekebilir"

Kyodo ajansına konuşan Tokyo Tıp Üniversitesinden Prof. Hamada Atsuo, yeni mutasyonun ülkeye bir ölçüde girdiğini ve sınır kapısı kontrollerinin daha da sıkılaştırılması gerektiğini söyledi. Hamada, "Bu daha bulaşıcı varyant bir kez yayılırsa Tokyo'da bir günlük yeni vaka 2 bini gölgede bırakabilir ve yeni olağanüstü hal (OHAL) gerekebilir." dedi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yılbaşı öncesi artışa geçen Kovid-19 vakalarına rağmen, hükümete yakın uzman heyetin OHAL uygulamasına gerek olmadığını yönünde tavsiye karar verdiğini açıklamıştı. Suga, "Vaka sayıları 3 binlerin üzerinde ve insanların endişesi artıyor. Aile üyelerinin bir araya gelmesi için birçok fırsat var ancak sakin bir yıl sonu ve yeni yıl tatili geçirmenizi istiyorum. Lütfen mümkün olduğunca bir araya gelmekten kaçının ki salgının yayılımını durdurabilelim." demişti.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un yeni varyantına yakalanan ve yakın geçmişte İngiltere'ye seyahat öyküsü bulunan 5 kişinin Tokyo ve Osaka'daki havalimanlarında tespit edildiği bildirilmişti. Hafta sonu Tokyo içinde yeni varyantın tespit edildiği iki kişi daha hastanede karantinaya alındı.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 219 bin 146'ya, ölü sayısı 3 bin 247'ye yükseldi. Vakalar Tokyo'da 55 bin 851'e, Osaka'da 28 bin 694'e, Kanagawa'da 19 bin 172'ye, Aiçi'de 15 bin 466'ya, Saitama'da 13 bin 26'ya, Hokkaido'da 12 bin 876'ya, Çiba'da 10 bin 98'e, Hyogo'da 9 bin 164'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Özkoç Cahit Özkan Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Burak Özçivit Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Erkek Çocuk Ankara Pcr Testi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya, oturumu olmayan yolcuya ocak sonuna kadar kapılarını kapatıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 07:41:39. #1.14#
title