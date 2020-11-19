Japonya Orta Doğu'daki deniz güvenliği misyonunun süresini 1 yıl uzattı
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Japonya Orta Doğu'daki deniz güvenliği misyonunun süresini 1 yıl uzattı

19.11.2020 09:17 | Son Güncelleme: 19.11.2020 09:21
Japonya Orta Doğu'daki deniz güvenliği misyonunun süresini 1 yıl uzattı

Denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderen Japonya, söz konusu misyonun süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderen Japonya, söz konusu misyonun süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Geçtiğimiz yıl Umman Körfezi'nde seyreden petrol gemilerine yönelik saldırıların ardından denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderen Japonya, söz konusu askeri misyonun süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Normal şartlarda 26 Aralık'ta süresi dolan misyonun faaliyetlerini değerlendiren hükümetin, istihbarat sağlama görevinin devamının gerekli olduğunu göz önüne alarak söz konusu kararı aldığı belirtildi.

Bağımsız güç

Geçtiğimiz yıl ticari gemilere yönelik saldırıların ardından Japonya'nın ABD öncülüğünde kurulan ve bölgedeki sularda seyir güvenliğini sağlamayı hedefleyen koalisyona katılmama kararı aldığı ifade edilmişti. Karar alınırken Japonya'nın İran'la süregelen dostane ilişkilerinin dikkate alındığını kamuoyuna yansımıştı. Japonya, koalisyona katılmak yerine kendi gücünü bölgeye sevk etmişti.

Amaç güvenlik için istihbarat

İstihbarat toplama faaliyetlerinde bulunacağı açıklanan askeri misyonun, edilen tüm bilgileri Japonya ile bağlantısı olan gemilerle ve ABD dahil diğer ülkelerle paylaşacağı belirtilmişti. Umman Körfezi, Arap Denizi'nin kuzey kısmı ve Aden Körfezi'nde görev alacak askeri gücün Hürmüz Boğazı'nda veya Basra Körfezi'nde bulunmayacağı bildirilmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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