Japonya Olimpiyatları'nda yabancı basın, uydu takip sistemi ile izlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya Olimpiyatları'nda yabancı basın, uydu takip sistemi ile izlenecek

Japonya Olimpiyatları'nda yabancı basın, uydu takip sistemi ile izlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokyo Olimpiyatları için ülkeye gidecek yabancı basın mensupları, uydu takip sistemi ile izlenecek.

Tokyo Olimpiyatları için ülkeye gidecek yabancı basın mensupları, uydu takip sistemi ile izlenecek. Covid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçirilecek uygulama ile basın mensuplarının hareket alanının belirlenen bölgelerle kısıtlanması amaçlanıyor.

Korona salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na sayılı günler kala, Tokyo Olimpiyat Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto'dan yeni tedbir açıklaması geldi. Sporcularla birlikte Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yetkilileri ve yabancı medya kuruluşlarından gazeteciler de dahil 78 bin kişinin oyunlar için Japonya'yı ziyaret etmesinin beklendiğini hatırlatan Hashimoto, yabancı gazetecilerin yalnızca belirlenen otelleri kullanmasına izin verileceğini ve özel konaklama tesislerinde veya arkadaşlarının evlerinde kalmalarının yasaklanacağını söyledi. Uygulamayla salgınının yayılmasını engellemeyi amaçladıklarını kaydeden Hashimoto, yurt dışından gelen gazetecilerin hareket alanının GPS takip sistemleri ve diğer yollarla 2 hafta süreyle izleneceğini söyledi. Hashimoto, yabancı gazetecilerin konaklaması için belirlenen tesis sayısının 350'den 150'ye düşürüleceğini de sözlerine ekledi.

GÜVENLİ OLİMPİYAT SÖZÜ

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) organizasyonun yoğun salgın tedbirleri kapsamında güvenle gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelerken, Japonya'daki sağlık meslek örgütleri başta olmak üzere bazı kamuoyu kesimleri potansiyel risk nedeniyle dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin 10 eyaletinde uygulanan OHAL kararına rağmen olimpiyatların yapılacağının açıklanması da tepkilere neden olmuştu.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 766 bin 380'e yükselmiş, ölü sayısı da 13 bin 772'ye ulaşmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak
Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak
Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısını çocuklarda uygulamaya başlayan Çin'e tepki: Hiçbir bilimsel veri yok
Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısını çocuklarda uygulamaya başlayan Çin'e tepki: Hiçbir bilimsel veri yok
Koronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığı hızla yayılıyor! Risk grubu çocuklar
Koronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığı hızla yayılıyor! Risk grubu çocuklar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Demet Akalın Seren Serengil Serenay Sarıkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Roland Garros Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya Olimpiyatları'nda yabancı basın, uydu takip sistemi ile izlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 10:31:07. #1.14#

title