Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa, Tokyo Oyunları'na seyirci alınmayacağını açıkladı
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Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa, Tokyo Oyunları'na seyirci alınmayacağını açıkladı

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa, Tokyo Oyunları'na seyirci alınmayacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Bakan Marukawa söz konusu kararı, turnuvanın düzenleyici tarafları Organizasyon Komitesi, Tokyo Valiliği, Japonya hükümeti ile Uluslararası Olimpiyat Komitesini (IOC) buluşturan toplantı sonrası duyurdu.

Marukawa, artış trendi gösteren Kovid-19 vakaları karşısında Tokyo Oyunlarına yurt içinde seyirci kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Komite olimpiyatlara yurtdışı seyirci kabul edilmeyeceğini 20 Mart'ta duyurmuştu.

Toplantının basına açık kısmında konuşan IOC Başkanı Bach, turnuvanın güvenli şekilde düzenlenmesi için Japon makamlarıyla tam dayanışma halinde olduklarını söyledi.

Bach, "İlk ertelendiği günden bu yana bu sorumluluğu gösterdik. Bugün de göstereceğiz, turnuvaya dünyanın birçok ülkesinden katılacak sporcuların güvenliğini ilgilendiren her türlü karara destek veriyoruz." dedi.

Karara göre, Kovid-19 salgınının dünya genelindeki durumu ve Japonya'daki hükümetin salgınla mücadele kapsamında 12 Temmuz'dan 22 Ağustos'a dek OHAL uygulama kararının göz önünde bulundurulduğuna dikkati çekildi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko ise "seyircilere yönelik oldukça zor bir karar aldıklarının farkında olduklarını" söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul...
Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul...
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
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