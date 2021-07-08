Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul...
Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul edilmeyeceğini açıkladı.
Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul edilmeyeceğini açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan