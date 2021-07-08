Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul...
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Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul...

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul...
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
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Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul... - Haberler
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