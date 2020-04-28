Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı: Tokyo 2020 tamamen iptal olabilir Tokyo 2020 Olimpiyat Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, koronavirüs önümüzdeki yıldan itibaren kontrol altına alınamazsa hali hazırda ertelenmiş olan Japonya Olimpiyat Oyunları'nın iptal edileceğini öne sürdü.

Tokyo 2020 Olimpiyat Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, koronavirüs salgını önümüzdeki yıldan itibaren kontrol altına alınamazsa hali hazırda ertelenmiş olan Japonya Olimpiyat Oyunları'nın iptal edilebileceğini söyledi.

Mori, Nikkan Sports'a verdiği mülakatta, oyunların 2022'ye ertelenme olasılığı ile ilgili soruya "Hayır" yanıtını verdi. Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mori, "Öyle bir durumda iptal olur." dedi. Euronews.com'da Görüntüle