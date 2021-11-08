Japonya, Okinawa'daki ABD üssünün taşınması planına bağlı kalacak - Haberler
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Japonya, Okinawa'daki ABD üssünün taşınması planına bağlı kalacak

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya, Okinawa'daki ABD üssünün taşınması planına bağlı kalacak

Japonya, güneybatısındaki Okinawa eyaletinde bulunan ABD üssünün eyalet içerisinde taşınması planına bağlı kalacağını bildirdi.

Japonya, güneybatısındaki Okinawa eyaletinde bulunan ABD üssünün eyalet içerisinde taşınması planına bağlı kalacağını bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Okinawa ziyaretinde, ABD Donanmasına ait Futenma Üssünün relokasyonuna yönelik yerel yetkililerle bir araya geldi.

Matsuno, üssün yer aldığı Ginowan ilçesi ve üssün yeniden konumlandırılacağı Nago ilçesi temsilcileriyle de görüştü.

Okinawa Valisi Tamaki Denny ile bir araya gelen Matsuno, yeniden konumlandırmanın hem Japonya-ABD ittifakının caydırıcılık kapasitelerini koruyacağını hem de yoğun nüfuslu Ginowan bölgesine yönelik lokal sorunları ortadan kaldıracağını belirtti.

Tamaki ise bölge sakinlerinin çoğunun yeniden konumlandırma projesine karşı olduğunu söyledi.

Üssün yerinin değiştirilmesinin yol açtığı tehditleri ortadan kaldırmadığını kaydeden Tamaki, relokasyona yönelik inşaat faaliyetlerinin durdurulmasını talep etti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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