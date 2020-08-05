Japonya nüfusu 11 yıldır düşüşte
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Japonya nüfusu 11 yıldır düşüşte

Japonya nüfusu 11 ardışık yıl boyunca azalırken, nüfus azalma oranı ise 6 yıl üst üste rekor kırdı.

Japonya nüfusu 11 yıldır düşüşte
05.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:28

Japonya nüfusu 11 ardışık yıl boyunca azalırken, nüfus azalma oranı ise 6 yıl üst üste rekor kırdı.

Uzun yaşam süresi ve düşük doğum oranı ile bilinen Japonya'nın nüfusunda 11 ardışık yıl boyunca gerileme kaydedildiği bildirildi. Nüfustaki düşüş miktarının ise 6 yıl üst üste rekor kırdığı açıklandı. Japonya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 1 Ocak itibariyle ülkede yaşayan Japon sayısı 124,27 milyon olarak belirlendi. Nüfusun bir önceki yıla göre yaklaşık 500 bin düşüş gösterdiği belirtilirken, sayının söz konusu alanda istatistik tutulmaya başlandığı 1968 yılından bu yana görülen en büyük düşüş olduğu ifade edildi.

Düşük doğum rekoru

Geçen yılki doğumlar da 866 bin 900 ile en düşük sayıya gerilerken, ölüm sayısı 1.37 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaştı. Ölüm ve doğum sayılarının karşılaştırılması ile hesaplanan doğal nüfus düşüş oranında ise 12 yıl boyunca artış kaydedildi.

En fazla nüfus Tokyo'da

Eyaletler arası dağılımda 13.25 milyon ile Tokyo en kalabalık bölge olarak öne çıkarken Tottori eyaleti ise 556 bin kişiyle en düşük nüfusa sahip eyalet oldu. Sadece Tokyo, Kanagawa ve Okinawa eyaletlerinin nüfusunda artış gözlenirken, başkentteki nüfus artışının 24 yıldır üst üste sürdüğü bildirildi.

Yabancı sayısı arttı

Japonya'da yaşayan yabancı sayısı da önceki yıla göre yaklaşık 200 bin artarak 2.86 milyonu aştı. Yaklaşık yüzde 7.5'lik yükselişle ülkedeki yabancı nüfusu üst üste 6 boyunca artmış oldu. En fazla yabancıya ev sahipliği yapan eyalet 580 bin ile Tokyo olurken, Aichi ise 4 bin 300 ile en az yabancı nüfus barındıran eyalet olarak öne çıktı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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