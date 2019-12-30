Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki
Haberler » Dünya » Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki - Haberler

Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki

Japonya’da geleneksel olarak yeni yıl kutlamaları için hazırlanan yapışkan kıvamlı devasa pirinç kekinin ağırlığı bu yıl 450 kilograma ulaştı.

30.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:33
Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki

Japonya'nın Nagoya şehri sakinleri tarafından yeni yıl geleneği olarak hazırlanan devasa büyüklükteki pirinç keki, Atsuta Jingu tapınağına sunuldu.


Geleneksel kostüm giyen Japonlar tarafından tapınak salonuna taşınan pirinç kekinin ağırlığı 450 kilogram, çapı ise 1,5 metreydi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler