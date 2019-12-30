Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki
Japonya’da geleneksel olarak yeni yıl kutlamaları için hazırlanan yapışkan kıvamlı devasa pirinç kekinin ağırlığı bu yıl 450 kilograma ulaştı.
30.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:33
Japonya'nın Nagoya şehri sakinleri tarafından yeni yıl geleneği olarak hazırlanan devasa büyüklükteki pirinç keki, Atsuta Jingu tapınağına sunuldu.
Geleneksel kostüm giyen Japonlar tarafından tapınak salonuna taşınan pirinç kekinin ağırlığı 450 kilogram, çapı ise 1,5 metreydi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com