Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida oldu

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri olarak seçilen Fumio Kishida mecliste yapılan seçimin ardından başbakanlık koltuğunu devraldı.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri olarak seçilen Fumio Kishida mecliste yapılan seçimin ardından başbakanlık koltuğunu devraldı.

Japonya'nın mevcut başbakanı Yoshihide Suga'nın LDP başkanlık seçimine aday olmayacağını açıklayarak başbakanlık görevinden de feragat etmesinin ardından ülkede lider değişimi resmen gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta yapılan LDP başkanlık seçimini kazanan Fumio Kishida, iktidardaki LDP'nin çoğunluğu elinde bulundurduğu mecliste gerçekleşen olağanüstü oturumda Japonya'nın yeni başbakanı seçildi.

Japonya basını ise hükümet kaynaklarına dayandırdığı haber de Kishida'nın 31 Ekim'de olağan genel seçime gitmeyi planladığını duyurdu. Önceki Başbakan Yoshihide Suga'nın kabinesinde bazı değişikliklere gideceği kamuoyuna yansıyan Kishida'nın yeni bakanlar kurulunu bugün belirlemesi bekleniyor.

BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNU GARANTİLEMİŞTİ

Japonya'da mevcut Başbakan Yoshihide Suga'nın LDP liderlik seçiminde aday olmayacağını açıklamasının ardından iktidar partisindeki liderlik yarışının sonucu geçen hafta netleşmiş, eski Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida milletvekilleri ile bölge temsilcilerinin oy kullandığı seçimin ikinci turunda 170 oy alan Japonya Reform Bakanı Taro Kono'yu geride bırakarak 257 oyla LDP Başkanı seçilmişti. LDP'nin mecliste çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle Kishida başbakanlık koltuğunu garantilemişti.

BAKANLIK DA YAPMIŞTI

1957 yılında siyasetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kishida, 1982 yılında Waseda Üniversitesi'nden mezun oldu. Kishida, ilk olarak 1993 genel seçimlerinde Hiroşima 1. bölgeden Temsilciler Meclisi'ne seçildi. Eski Başbakan Yasuo Fukuda kabinesinde Okinawa ve Kuzey Toprakları'dan sorumlu devlet bakanı olarak görev yapan Kishida, 2012-2017 tarihleri arasındaki Şinzo Abe kabinesinde Japonya'nın dışişleri bakanı olarak görev aldı.

(Burak Ersoy/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Japonya Başbakanlığına Kişida Fumio seçildi

Japonya Başbakanlığına Kişida Fumio seçildi

 Son dakika! Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Kişida Fumio, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda başbakan seçildi.

Son dakika! Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Kişida Fumio, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda başbakan seçildi.

 Son dakika haber... Japonya'da Başbakan Suga kabinesi istifa etti

Son dakika haber... Japonya'da Başbakan Suga kabinesi istifa etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka Meghan Markle Amelia Hamlin Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Gökhan Töre Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 10:39:16. #1.12#