Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida oldu

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri olarak seçilen Fumio Kishida mecliste yapılan seçimin ardından başbakanlık koltuğunu devraldı.

Japonya'nın mevcut başbakanı Yoshihide Suga'nın LDP başkanlık seçimine aday olmayacağını açıklayarak başbakanlık görevinden de feragat etmesinin ardından ülkede lider değişimi resmen gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta yapılan LDP başkanlık seçimini kazanan Fumio Kishida, iktidardaki LDP'nin çoğunluğu elinde bulundurduğu mecliste gerçekleşen olağanüstü oturumda Japonya'nın yeni başbakanı seçildi.

Japonya basını ise hükümet kaynaklarına dayandırdığı haber de Kishida'nın 31 Ekim'de olağan genel seçime gitmeyi planladığını duyurdu. Önceki Başbakan Yoshihide Suga'nın kabinesinde bazı değişikliklere gideceği kamuoyuna yansıyan Kishida'nın yeni bakanlar kurulunu bugün belirlemesi bekleniyor.

BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNU GARANTİLEMİŞTİ

Japonya'da mevcut Başbakan Yoshihide Suga'nın LDP liderlik seçiminde aday olmayacağını açıklamasının ardından iktidar partisindeki liderlik yarışının sonucu geçen hafta netleşmiş, eski Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida milletvekilleri ile bölge temsilcilerinin oy kullandığı seçimin ikinci turunda 170 oy alan Japonya Reform Bakanı Taro Kono'yu geride bırakarak 257 oyla LDP Başkanı seçilmişti. LDP'nin mecliste çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle Kishida başbakanlık koltuğunu garantilemişti.

BAKANLIK DA YAPMIŞTI

1957 yılında siyasetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kishida, 1982 yılında Waseda Üniversitesi'nden mezun oldu. Kishida, ilk olarak 1993 genel seçimlerinde Hiroşima 1. bölgeden Temsilciler Meclisi'ne seçildi. Eski Başbakan Yasuo Fukuda kabinesinde Okinawa ve Kuzey Toprakları'dan sorumlu devlet bakanı olarak görev yapan Kishida, 2012-2017 tarihleri arasındaki Şinzo Abe kabinesinde Japonya'nın dışişleri bakanı olarak görev aldı.

(Burak Ersoy/İHA)

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