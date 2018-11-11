Japonya'nın Vissel Kobe Takımı, Adriano'ya Talip Oldu

Galatasaray'ın eski golcüsü Podolski'nin formasını giydiği Japon ekibi Vissel Kobe, Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano'ya ilgisini sürdürüyor. Sezon öncesinde de 34 yaşındaki sol bek için nabız yoklayan Kobe'li yetkililerin oyuncunun menajeriyle ön görüşme yaptığı ortaya çıktı.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Menajerin; Japon kulübüne, "Resmi teklifle gelin. Beşiktaş o zaman masaya oturmayı kabul edebilir" dediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar ise sık sık sakatlanması ve sezon sonu serbest kalacak olması nedeniyle Adriano'nun transferine sıcak bakıyor. Tarafların devre arasında pazarlık için bir araya gelmesi bekleniyor.

600 BİN EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Adriano, Barcelona'dan 600 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti. Brezilyalı yıldızın bu sezonki kazancı ise 1 milyon 850 bin Euro.

(Sabah)