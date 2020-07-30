Japonya'nın Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneydoğusunda Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
30.07.2020 05:17 | Son Güncelleme: 30.07.2020 06:29
Japonya'nın güneydoğusunda Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki İzu takımadalarından ıssız Tori-şima'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, yerel saatle 09.36'da, 60 kilometre derinlikte kaydedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Kaynak: AA