Japonya'nın Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem
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Japonya'nın Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneydoğusunda Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem
30.07.2020 05:17 | Son Güncelleme: 30.07.2020 06:29

Japonya'nın güneydoğusunda Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki İzu takımadalarından ıssız Tori-şima'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, yerel saatle 09.36'da, 60 kilometre derinlikte kaydedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

Kaynak: AA

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