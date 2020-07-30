Japonya'nın Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem Japonya'nın güneydoğusunda Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın güneydoğusunda Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki İzu takımadalarından ıssız Tori-şima'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, yerel saatle 09.36'da, 60 kilometre derinlikte kaydedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

Kaynak: AA