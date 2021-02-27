Japonya'nın Toçigi eyaletinde 21 Şubat'tan beri süren yangında 106 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi eyaletinde çıkan ve 6 gündür söndürülemeyen yangın, 106 hektarlık ormanlık alana zarar verdi.

Toçigi Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aşikaga ilçesinin Nişinomiya bölgesindeki ormanlık alanda pazar günü çıkan yangını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Hafta içinden beri ormanlık alana yakın 305 ev için tahliye uyarısı yapıldı.

21 Şubat'ta başlayan yangında en az 106 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) helikopterleri havadan, itfaiye birimleri yangın bölgesinden söndürme faaliyetlerini sürdürüyor.

Aşikaga Belediyesine göre şimdiye kadar yaralı rapor edilmezken, ormanlık alanda bulunan bir Şinto tapınağındaki ahşap bir yapı hasar gördü.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Doğu Japonya Otoyolunun yangın bölgesine yakın kısımları kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan