Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatı ilk kez 1 trilyon yeni aştı
Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının ilk kez 1 trilyon yeni (8,7 milyar dolar) aştığı bildirildi.
Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının ilk kez 1 trilyon yeni (8,7 milyar dolar) aştığı bildirildi.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığının ocak-kasım dönemi ihracat verilerini açıkladı.
Matsuno, 11 aylık periyotta Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının 1,06 trilyon yene (yaklaşık 9 milyar dolar) ulaştığını duyurdu.
Böylelikle Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatı ilk kez 1 trilyon yen barajını geçti.
Ulaşılan rakamın "hükümet birimlerinin müşterek çabasının sonucu" olduğunu bildiren Matsuno, "Denizaşırı piyasaların taleplerine ulaşarak bölgesel ekonomileri canlandırmayı hedefliyoruz." dedi.
2030 hedefi 5 trilyon yen
Japonya hükümeti, 2025'te 2 trilyon yenlik ve 2030'da 5 trilyon yenlik yıllık ihracat hedeflerini yakalamayı hedefliyor.
Hükümetin 2020'de 1 trilyon yenlik ihracat hedefine yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkileri yüzünden ulaşılamamıştı.
Geçen yıl bu sahadaki ihracat, 986 milyar yen olarak kayda geçmişti.
AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri