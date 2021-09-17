Japonya'nın Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama - Haberler
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Japonya'nın Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'nın Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletine bağlı Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletine bağlı Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre yerel saatle 02.12'de meydana gelen patlamanın ardından yanardağın ağzından kopan kaya parçaları 1 kilometre mesafeye yayıldı.

Kyodo ajansının yerel otoritelere dayandırdığı habere göre, yanardağın çevresinde yer alan yerleşim bölgelerinde ölen ya da yaralanan olmadı.

JMA volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesi olan 3. seviyeye yükseltildiği bildirildi.

Olası yeni patlamaların, yanardağ ağzından kopartacağı kaya parçalarının 2 kilometrelik mesafeye yayılabileceği uyarısı yapıldı.

Nüfusu 100'den az olan volkanik özellikli Suwanose Adası, Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletinin 230 kilometre güneyinde yer alıyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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