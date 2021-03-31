Japonya'nın Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama
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Japonya'nın Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'nın Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama

Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

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Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre yerel saatle sabaha karşı 02.57'de meydana gelen patlamanın ardından yanardağın ağzından kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa yayıldı.

Kyodo ajansının yerel otoritelere dayandırdığı habere göre, yanardağın çevresinde yer alan yerleşim bölgelerinde ölen ya da yaralanan olmadı.

JMA volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesi olan, 3. seviyeye yükseltildiği bildirildi.

Olası yeni patlamaların, yanardağ ağzından kopartacağı kaya parçalarının 2 kilometrelik mesafeye yayılabileceği uyarısı yapıldı.

Volkanik özellikli Suwanose Adası, Japonya'nın Kagoşima eyaletinin 230 kilometre güneyinde yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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