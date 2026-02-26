Haberler

Çin'in Osaka Başkonsolosluğu, Soygun Olayının Ardından Çin Vatandaşlarına Yönelik Uyarı Yayımladı

Güncelleme:
Çin Başkonsolosluğu, Osaka'da artan kamu güvenliği sorunları nedeniyle Çin vatandaşlarını seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı. Son olayda bir Çin vatandaşı saldırıya uğrayarak, yüksek miktarda parası olan çantası çalındı.

TOKYO, 26 Şubat (Xinhua) -- Japonya'nın Osaka kentindeki Çin Başkonsolosluğu, kentte son zamanlarda kamu güvenliğinin bozulması nedeniyle Çin vatandaşlarına ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu.

Başkonsolosluktan perşembe günü yapılan açıklamada, çarşamba günü bir Çin vatandaşının Osaka'nın Sumiyoshi semtinde saldırıya uğradığı ve kimliği belirsiz bir saldırganın 5 milyon yen (yaklaşık 32.100 ABD doları) nakit para bulunan sırt çantasının çalındığı belirtildi. Şüphelinin halen yakalanamadığı kaydedildi.

Vakit geçirmeksizin yerel polis nezdinde girişimde bulunduklarını belirten başkonsolosluk, Japon yetkililere olayın en kısa sürede çözülmesi ve Japonya'daki Çin vatandaşlarının can ve mal güvenliğini etkin şekilde sağlanması çağrısında bulundu.

Son dönemde benzer vakalarda artış yaşandığına dikkat çeken başkonsolosluk, bölgedeki Çin vatandaşlarına yerel güvenlik durumunu yakından takip etmeleri, dikkatli olmaları ve dışarı çıkarken yanlarında yüklü miktarda nakit taşımamaları uyarısında bulundu.

Çin vatandaşlarına acil durumlarda derhal polise başvurmaları ve yardım için Osaka kentindeki Çin Başkonsolosluğu ile iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: Xinhua
