Japonya'nın nüfusunun yüzde 60'ı Kovid-19'a karşı en az bir doz aşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'nın nüfusunun yüzde 60'ı Kovid-19'a karşı en az bir doz aşılandı

Japonya'nın nüfusunun yüzde 60'ı Kovid-19'a karşı en az bir doz aşılandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın nüfusunun yüzde 60'ının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en az bir doz aşılandığı bildirildi.

Japonya'nın nüfusunun yüzde 60'ının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en az bir doz aşılandığı bildirildi.

Japonya hükümeti, Kovid-19'a mücadele kapsamında aşılama faaliyetlerine yönelik verileri güncelledi.

Buna göre 7 Eylül itibarıyla ülke geneli oturumu bulunan yaklaşık 76 milyon vatandaş virüse karşı bir doz aşılandı.

Verilere göre bir doz aşılamayı kapsayan son oran, Japonya nüfusunun yüzde 60'ına denk geliyor.

Nüfusun yüzde 48,3'üne denk gelen yaklaşık 61,2 milyon kişiye ise Kovid-19'a karşı iki doz aşı uygulandı.

65 yaş üstü kabul edilen yaşlı nüfusun yüzde 89,3'üne bir doz, yüzde 87,4'üne ise çift doz aşı vuruldu.

126 milyon nüfuslu Japonya'da Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Karısını öldürüp kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Karısını öldürüp kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Uçurumda mahsur kalan defineciler kendilerini ihbar etti: Gelin bizi kurtarın
Uçurumda mahsur kalan defineciler kendilerini ihbar etti: Gelin bizi kurtarın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Burak Yılmaz Lionel Messi Samet Aybaba Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Japonya'nın nüfusunun yüzde 60'ı Kovid-19'a karşı en az bir doz aşılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 05:48:27. #1.15#

title