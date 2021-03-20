Japonya'nın Miyagi eyaletinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Japonya'nın Miyagi eyaletinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

20.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:50

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulundu.

Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.

Japonya'nın Miyagi eyaletinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'nın Miyagi eyaletinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'nın Miyagi eyaletinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'nın Miyagi eyaletinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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