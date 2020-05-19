Japonya'nın Miyagi eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem
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Japonya'nın Miyagi eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Miyagi eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın Miyagi eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem
19.05.2020 07:32 | Son Güncelleme: 19.05.2020 07:32

Japonya'nın Miyagi eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Honşu adasının Miyagi eyaleti olan deprem, 10 kilometren daha az derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle 13.13'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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