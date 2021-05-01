Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem
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Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında, 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında, 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 10.27'de 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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