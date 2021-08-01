Japonya'nın kuzeyindeki arkeolojik araziler UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde
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Japonya'nın kuzeyindeki arkeolojik araziler UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Japonya'nın kuzeyindeki arkeolojik araziler UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın Hokkaido, Aomori, Iwate ve Akita eyaletlerinde bulunan arkeolojik bölgeler UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Japonya'nın Hokkaido, Aomori, Iwate ve Akita eyaletlerinde bulunan arkeolojik bölgeler UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

UNESCO, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido ile kuzeydoğusundaki Aomori, Iwate ve Akita'ta yer alan 17 antik harabe kalıntısını listeye kabul etti.

Kalıntılar arasında 15 bin yıl öncesine dayanan Jomon döneminde yaşadığı tahmin edilen avcı-toplayıcı halkın konakladığı antik bölgeler yer alıyor.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre Japonya hükümeti kalıntıların, o dönemin halkının yaşayışları ve inanç sistemlerine ışık tutacağını belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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