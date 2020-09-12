Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi'de 6,1 ve 5 büyüklüğünde iki deprem
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Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi'de 6,1 ve 5 büyüklüğünde iki deprem

Japonya'nın Honşu adasının kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde 6,1 ve 5 şiddetinde iki ayrı deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi'de 6,1 ve 5 büyüklüğünde iki deprem
12.09.2020 06:09 | Son Güncelleme: 12.09.2020 06:12

Japonya'nın Honşu adasının kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde 6,1 ve 5 şiddetinde iki ayrı deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin Honşu adasının kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde yerel saatle 11.44'te 6,1 ve 11.50'de 5 şiddetinde iki ayrı yer sarsıntısı kaydedildi.

40 kilometre derinlikte oluşan depremler, çevre eyaletler Aomori, İwate, Akita, Yamagata ve Fukuşima'da hissedildi.

Ajans, depremlere yönelik tsunami uyarısında bulunmadı.

Kaynak: AA

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