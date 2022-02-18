Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem

AA, Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Miyagi eyaleti açıklarında yerel saatle 11.55'te ve 50 kilometre derinlikte 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Meteoroloji, Japonya, Deprem, Güncel, Haberler

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