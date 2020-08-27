Japonya'nın Kovid-19'a karşı seyahat uyarısında bulunduğu ülke sayısı 159'a çıktı
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Japonya'nın Kovid-19'a karşı seyahat uyarısında bulunduğu ülke sayısı 159'a çıktı

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı seyahat uyarısında bulunduğu ülke sayısının 159'a ulaştığı bildirildi.

Japonya'nın Kovid-19'a karşı seyahat uyarısında bulunduğu ülke sayısı 159'a çıktı
27.08.2020 07:29 | Son Güncelleme: 27.08.2020 07:29

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı seyahat uyarısında bulunduğu ülke sayısının 159'a ulaştığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı seyahat edilmesinden kaçınılması talep edilen ülke listesine yeni 13 ülke eklendi.

Listeye Asya'dan Butan, Orta ve Güney Amerika'dan Trinidad ve Tobago ile Belize, Afrika'dan Etiyopya, Gambiya, Zambiya, Zimbabve, Tunus, Nijerya, Malavi, Güney Sudan, Ruanda, Lesotho ilave edildi.

Öte yandan Çin, Güney Kore, ABD, Rusya, Avrupa'nın birçok ülkesi dahil toplam 129 ülkeden Japonya'ya giriş yasağı uygulanıyor ve bu ülkelerden yolcu kabul edilmiyor.

Tokyo'da merkezi hükümet, seyahat kısıtlamalarının karşılıklı hafifletilmesi çabaları kapsamında Avustralya ve bazı Güneydoğu Asya ülkeleriyle görüşmeleri sürdürüyor.

Kaynak: AA

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