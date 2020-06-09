Japonya'nın kamu yayıncısı NHK, siyahilerle ilgili animasyon için özür diledi Japon kamu yayıncısı NHK, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için yapılan protestoların ele alındığı bir programda kullandığı animasyon videosu için özür diledi.

Japon kamu yayıncısı NHK, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için yapılan protestoların ele alındığı bir programda kullandığı animasyon videosu için özür diledi.

NHK, ABD'deki "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" protestolarının konuşulduğu programda, bu ülkedeki siyahilerin maruz kaldığı ekonomik ayrımcılığı betimleyen video klip yayımladı.

80 saniyelik videoda, beyaz askılı atlet giymiş, bir elinde boş cüzdanı bulunan, diğer elini de yumruk yapmış olan kaslı siyahi bir adamın, bir beyazı avucunun arasında tuttuğu ve arkasında siyahilerin grup halinde protesto gösterisi düzenledikleri görülüyor.

Videoda siyahi adam, ekonomik eşitsizliğe dikkati çekerek, "Beyazlar, siyahilerden 7 kat daha fazla ortalama varlığa sahip. Şimdi de koronavirüs en çok siyahileri etkiledi. Sana bir soru: Kaç tane siyahi işini kaybetti? Yüzde 45." ifadesini kullanıyor.

Programda, ABD'deki gösterilerin Floyd'un ölümüyle alevlendiğinin vurgulanmasına rağmen o sırada yayımlanan video klipte, protestoların temel argümanı "siyahilere polis şiddetine" işaret edilmiyor.

Klip, Twitter kullanıcılarından siyahileri tehlikeli bir unsur gibi gösterdiği ve ırkçılık içerdiği yönünde eleştiriler aldı.

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Joseph Young da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "NHK'nin ABD'deki kompleks ırkçı meselelere değinme niyetini anlamakla beraber maalesef bu videoya daha fazla itina ve dikkat gösterilmemesi talihsizlik. Karikatürler saldırgan ve duyarsız." ifadesini kullandı.

Yayıncı kuruluş, eleştiriler üzerine animasyon videosunu sosyal medyadan ve programın kaydının izlenebildiği NHK Plus internet yayınından kaldırdı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, "İzleyicilerden gelen eleştiriler sebebiyle videoyu kaldırdık. Dikkatsizlikten ve oluşan nahoş durumdan dolayı özür dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA