Japonya'nın Kagoşima eyaleti açıklarındaki adalarda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaleti açıklarında bulunan Tokara Adaları'nda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaleti açıklarında bulunan Tokara Adaları'nda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Kagoşima açıklarındaki Tokara Adaları'nda yerel saatle 23.01'de 20 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA, 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan