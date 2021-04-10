Japonya'nın Kagoşima eyaleti açıklarındaki adalarda 5,2 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaleti açıklarında bulunan Tokara adalarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaleti açıklarında bulunan Tokara adalarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Kagoşima açıklarındaki Tokara adalarında yerel saatle 07.07'de 20 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA, 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan