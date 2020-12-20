Japonya'nın İwate eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem
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Japonya'nın İwate eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem

20.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 20.12.2020 21:12
Japonya'nın İwate eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki İwate eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki İwate eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Tohoku bölgesindeki İwate eyaletinde yerel saatle 02.23'te 6,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

10 kilometre derinlikte oluşan deprem, çevre eyaletler Aomori, Miyagi, Akita eyaletlerinde hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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