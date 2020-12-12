Japonya'nın İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem
12.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:44
Japonya'nın kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin kuzeydoğusundaki İwate eyaletinde yerel saatle 16.19'da 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerin 50 kilometre derinliğinde oluşan deprem, Aomori eyaletinde de hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan