Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Nishimaki, Sarıgöl'de üzüm bağlarını inceledi
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Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Nishimaki, Sarıgöl'de üzüm bağlarını inceledi

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Nishimaki, Sarıgöl'de üzüm bağlarını inceledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm bağlarında incelemede bulundu.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm bağlarında incelemede bulundu.

Sarıgöl ve Mahalleleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifinin davetlisi olarak ilçeye gelen Nishimaki, Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi ile üzüm bağlarını gezdi.

Sarıgöl Ovası'nı çok beğendiğini belirten Hisao Nishimaki, "Sarıgöl üzümleri çok güzel. Japonya, ithal ettiği üzümlerin büyük bölümünü ABD'nin Kaliforniya eyaletinden alıyor. Japon iş adamlarına üzümü Sarıgöl'den de almalarını önereceğim." dedi.

Tüfekçi, daha sonra Nishimaki ve beraberindekilere ilçede yetiştirilen sultani üzümlerden hediye etti.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Nishimaki, Sarıgöl'de üzüm bağlarını inceledi
Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Nishimaki, Sarıgöl'de üzüm bağlarını inceledi
Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Nishimaki, Sarıgöl'de üzüm bağlarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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