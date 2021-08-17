Japonya'nın ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı hizmete girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'nın ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı hizmete girdi

Japonya'nın ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı hizmete girdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı, Tokyo Üniversitesi ve IBM Corp. iş birliğiyle hizmete girdi.

Japonya'nın ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı, Tokyo Üniversitesi ve IBM Corp. iş birliğiyle hizmete girdi.

Kyodo ajansına göre ABD ve Çin rekabetinin sergilendiği kuantum bilgisayarlar sahasına Japonya da giriş yaptı.

Ülkenin ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı, Tokyo Üniversitesi ve IBM Corp. iş birliğiyle Kanagawa eyaletinde hizmete girdi.

IBM üretimi bilgisayara, 2020'de kurulan sanayi-akademi merkezli konsorsiyumda üyeliği bulunan firmaların giriş ve araştırma yapma izni bulunuyor.

Konsorsiyumda Toyota, Sony, Mitsubishi Chemical, Keio Üniversitesi, Hitachi, Mitsubishi UFJ ve Yokogawa Electric kuruluşları yer alıyor.

"Fiilen çalıştıracak kadro yetişebilecek"

Kyodo ajansının haberine göre, Japan Research Institute Kıdemli Araştırmacısı Mase Hideyuki, kuantum bilgisayarların tam teşekküllü işletilmesine yönelik birçok teknik engelin bulunduğunu kaydetti.

Bu bilgisayarların geliştirilmesine yönelik küresel yarışın hızlandığını da sözlerine ekleyen Mase, "Japonya'da bir temel oluşması oldukça önemli çünkü bunu fiilen çalıştıracak kadrolar yetişebilecek." dedi.

Kuantum bilgisayarlar, ışık parçacıkları gibi hem dalga hem de parçacık özelliklerine sahip "kuantaları" kullanıyor ve geleneksel bilgisayarların aksine, çok sayıda kombinasyonu bir defada hesaplayabiliyor.

Karmaşık sorunları süper bilgisayarlardan çok daha hızlı çözme yeteneğine sahip kuantum bilgisayarların, yeni ilaçlar ve materyaller geliştirme, finansal modeller oluşturma, lojistik optimizasyonu ve dijital para kriptografisi alanlarında kullanılması hedefleniyor.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

ABD Başkanı Biden, Afganistan'dan çekilme kararını savundu ve sorumluluğu Afgan yönetimine attı
ABD Başkanı Biden, Afganistan'dan çekilme kararını savundu ve sorumluluğu Afgan yönetimine attı
Son dakika haber | ABD Başkanı Biden, tahliye operasyonuna müdahale etmesi ya da ABD askerlerine saldırması durumunda sert ve hızlı karşılık vereceklerini Taliban'a...
Son dakika haber | ABD Başkanı Biden, tahliye operasyonuna müdahale etmesi ya da ABD askerlerine saldırması durumunda sert ve hızlı karşılık vereceklerini Taliban'a...
ABD Başkanı Biden, Afgan güvenlik güçlerinin kendi ülkeleri için savaşmaya gönüllü olmadığı bir ortamda ABD askerlerinin savaşmayacağını ve...
ABD Başkanı Biden, Afgan güvenlik güçlerinin kendi ülkeleri için savaşmaya gönüllü olmadığı bir ortamda ABD askerlerinin savaşmayacağını ve...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Abdullah Gül Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Edis Cimilli İbo Haluk Levent Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'nın ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı hizmete girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 08:13:22. #1.16#

title