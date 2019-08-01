Japonya'nın ilk 'ağır engelli' milletvekilleri parlamentoda

Japonya'da ağır engelli iki milletvekili parlamentodaki ilk oturumlarına katıldı.

İkisi de felçli olan ve fiziksel ihtiyaçlarını bakıcılarının yardımıyla karşılayan Yasuhiko Funago ve Eiko Kimura, geçen ay seçilmişti.

Bu milletvekillerinin parlamentoya girmesi, engellilerin temsili ve görünürlüğü açısından bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Funago ve Kimura'nın salona girebilmesi için meclis binasında tadilat yapıldı.

Muhalefet milletvekilleri tekerlekli sandalyeleriyle salona girişlerinde alkışlarla karşılandı.

Yasuhiko Funago'nun motor nöron hastalığı var bilgisayarı aracılığıyla iletişim kuruyor.

61 yaşındaki Funago'ya 2000 yılında teşhis konuldu. Funago daha sonra yavaş yavaş hareket etme yeteneğini kaybetti.

Sekiz yaşında beyin felci geçiren Eiko Kimura'nın ise sağ eli hariç boynundan aşağısı tutmuyor.

Kimura, engellilerin topluma entegrasyonuna yönelik çabalarıyla biliniyor.

Japonya'da 9,6 milyon engelli var

Kimura ve Funago'nun üyesi olduğu sol görüşlü Reiwa Shinsengumi partisi, daha çok geleneksel Japon toplumunda dışlanan ya da yeterli destek görmeyen gruplara yönelik politikalar yürütüyor.

126 milyon nüfuslu Japonya'da yaklaşık 9,6 milyon kişinin engelli olduğu belirtiliyor.