Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem
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Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem

22.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:30
Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın doğusunda Pasifik okyanusu kıyısındaki İbaraki eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın doğusunda Pasifik okyanusu kıyısındaki İbaraki eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletinde yerel saatle 19.06'da 5,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

40 kilometre derinlikte oluşan deprem, Tokyo ve Fukuşima'da hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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