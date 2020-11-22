Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem
22.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:30
Japonya'nın doğusunda Pasifik okyanusu kıyısındaki İbaraki eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın doğusunda Pasifik okyanusu kıyısındaki İbaraki eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletinde yerel saatle 19.06'da 5,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
40 kilometre derinlikte oluşan deprem, Tokyo ve Fukuşima'da hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan