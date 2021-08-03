Japonya'nın İbaraki eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
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Japonya'nın İbaraki eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın İbaraki eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

??????? Japonya'nın doğusunda yer alan İbaraki eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

??????? Japonya'nın doğusunda yer alan İbaraki eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo'nun kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan İbaraki açıklarındaki deprem, yerel saatle 05.33'te ve 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem, Tokyo dahil çevre eyaletlerde hissedildi.

JMA, 6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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