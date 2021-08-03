Japonya'nın İbaraki eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
??????? Japonya'nın doğusunda yer alan İbaraki eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
??????? Japonya'nın doğusunda yer alan İbaraki eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo'nun kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan İbaraki açıklarındaki deprem, yerel saatle 05.33'te ve 40 kilometre derinlikte kaydedildi.
Deprem, Tokyo dahil çevre eyaletlerde hissedildi.
JMA, 6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan