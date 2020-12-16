Japonya'nın Hokkaido eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
16.12.2020 04:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 04:50
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Hokkaido'nun güneydoğusunda yer alan Kuşiro ilçesinde, yerel saatle 10.28'de 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerin 60 kilometre derinliğinde oluşan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan