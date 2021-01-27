Japonya'nın Hokkaido eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem

27.01.2021 08:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:00
Japonya'nın Hokkaido eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin en kuzeyindeki ada eyaleti Hokkaido'nun Hidaka bölgesinde yerel saatle 14.07'de, 130 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Deprem, ada eyaletindeki Soraçi, Iburi, Tokaçi, Kuşiro bölgeleri ile Aomori eyaletinde hissedildi.

Ajans, 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Cemre Kemer Hande Erçel Engin Akyürek
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Türk Kavga Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya'nın Hokkaido eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 09:01:40. #1.15#
title