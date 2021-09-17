Japonya'nın hibe ettiği ambulans Söğütlü Belediyesine teslim edildi

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin hibe ettiği ambulans, Söğütlü Belediyesine teslim edildi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı sorumlusu Akifumi Doma, hibe edilen ambulansın teslim töreni öncesinde ilçe sakinleri ve esnafla bir araya gelerek sohbet etti.

Daha sonra teslim töreninin düzenlendiği alana giden Doma, burada yaptığı konuşmada, Hibe Ambulans Projesini kapsamında Söğütlü Belediyesine ambulans hibe etmeye karar verdiklerini söyledi.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerine değinerek, Doma'ya teşekkür etti.

Kaymakam Cevat Gün de devletler arasında her zaman dostlukların gelişmesi gerektiğini belirterek, Japon yetkililere teşekkürlerini iletti.