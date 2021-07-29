Japonya'nın hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracı, Karabük'te hizmete başladı
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Japonya'nın hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracı, Karabük'te hizmete başladı

Japonya'nın hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracı, Karabük'te hizmete başladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Sağlık

Japonya'nın hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracıyla Karabük'te yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastalara yerinde sağlık hizmeti sunulacak.

Japonya'nın hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracıyla Karabük'te yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastalara yerinde sağlık hizmeti sunulacak.

Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosunca, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Gezici Sağlık Tarama Aracı Temini Projesi", Japonya Büyükelçiliğinin "Yerel Projelere Hibe Programı" kapsamında desteklendi.

Proje kapsamında temin edilen araçla, merkez ilçe köylerinde 735, Eskipazar'da 65, Eflani'de 69, Ovacık'ta 12, Safranbolu'da 272 ve Yenice'de 188 olmak üzere toplam 1341 hastaya ulaşılacak.

Mahalle ve köylerde yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve ekonomik durumu iyi olmadığı için sağlık kuruluşlarına gidemeyen dezavantajlı hastalara daha kaliteli hizmet sunulmasını hedefleyen proje kapsamında alınan aracın teslimi, Valilik önünde düzenlenen törenle gerçekleşti.

"Bir nevi seyyar hastane"

Törende konuşan Vali Fuat Gürel, sağlık tarama aracını illerine kazandıran Avrupa Birliği proje ekibine teşekkür etti.

Japonya Büyükelçiliği ve İl Özel İdaresinin, aracın alımında destekleri olduğunu belirten Gürel, "İlçe hastanesinde ne kadar cihaz varsa neredeyse hepsi bu araçta var, bir nevi seyyar hastane aslında. Çoğu zaman böyle bir araca ihtiyaç duyuyoruz. Evlere ziyaretlere gittiğimizde vatandaşlarımızın bir kısım talepleri oluyor. Yatarak tedavi olan hastalarımız var, yerinden kalkmakta zorlanan yaşlılarımıza ekiplerimizi göndermemiz gerekebiliyor." şeklinde konuştu.

Vatandaşlara çok daha iyi hizmet eder hale gelindiğini vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

"20 sene önce ilimizde 1-2 ambulans varken, şimdi 43 ambulansımız var, hastanelerimizin tamamı yenilendi. Şu anda özellikle sağlık personelimiz kendini yeniledi. Sayı olarak çoğaldık ama bir noktada ihtiyacımızı arkadaşlarımız tespit ettiler, böyle de imkan olunca bu hizmeti ilimize kazandırmış oldular. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle evde sağlık hizmeti bekleyen vatandaşlarımızın ayaklarına kadar gidip oralarda onlara yardımcı olabilmek güzel hizmet."

Gürel, kurdele kesiminin ardından hizmete sunulan araçla ilgili İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan bilgi aldı.

Japonya'nın hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracı, Karabük'te hizmete başladı
Japonya'nın hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracı, Karabük'te hizmete başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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