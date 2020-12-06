- Japonya'nın Hayabusa-2 uzay aracının kapsülü Dünya'ya ulaştı

- Japonya'nın Hayabusa-2 uzay aracının kapsülü Dünya'ya ulaştı Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, Hayabusa-2 uzay aracının Ryugu asteroidinden örnekler taşıyan kapsülünün Avustralya'ya başarılı bir şekilde indiğini duyurdu.

- Japonya'nın Hayabusa-2 uzay aracının kapsülü Dünya'ya ulaştı

TOKYO - Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, Hayabusa-2 uzay aracının Ryugu asteroidinden örnekler taşıyan kapsülünün Avustralya'ya başarılı bir şekilde indiğini duyurdu.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı Hayabusa-2 adlı uzay aracının Ryugu asteroidinden örnekler taşıyan kapsülünün Avustralya'ya başarılı bir şekilde indiğini duyurdu. Dünya'ya 220 bin kilometre uzaklıktaki Hayabusa-2'den başarılı bir şekilde ayrılan kapsülün, yaklaşık on kilometre yükseklikte paraşütünü açarak Avustralya'nın Woomera bölgesindeki çöle ulaştığı bildirildi. Avustralya'da yıldız kaymasına benzer bir şekilde gözlenen kapsülün, bölgedeki çölde keşif uçuşu yapan bir helikopter tarafından da görüldüğü kaydedildi. Yalnızca 40 santimetre çapındaki kapsülde güneş sisteminin oluşumuna ışık tutması beklenen Ryugu asteroidinden toplanan örneklerin bulunduğu ifade edilirken, Hayabusa-2'nin 1998KY26 isimli başka bir asteroide doğru yola çıktığı belirtildi.

Geçen yıl ayrılmıştı

Tanegashima Uzay Merkezi'nden 2014'te fırlatılan Hayabusa-2 uzay aracı Ryugu asteroidine Haziran 2018'de ulaşmış, geçen yıl Kasım ayında ise Ryugu asteroidinden ayrılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ERSOY