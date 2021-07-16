Japonya'nın Haçicoo adalarında 5,5 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneydoğusundaki Haçicoo adalarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın güneydoğusundaki Haçicoo adalarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, volkanik Haçicoo adalarında yerel saatle 13.20'de 10 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan