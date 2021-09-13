Japonya'nın güneyindeki bitişik bölgede yabancı denizaltı saptandı - Haberler
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Japonya'nın güneyindeki bitişik bölgede yabancı denizaltı saptandı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'nın güneyindeki bitişik bölgede yabancı denizaltı saptandı

Japonya'nın güneyinde, Kagoşima eyaleti açıklarındaki bitişik bölgede yabancı denizaltı saptandı.

Japonya'nın güneyinde, Kagoşima eyaleti açıklarındaki bitişik bölgede yabancı denizaltı saptandı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF), Kagoşima'ya bağlı Amami-Oşima'nın batısındaki bitişik bölgede, uyruğu belirsiz denizaltı tespit etti.

Japon kara sularına yakın seyreden ve kuzeydoğuya yönelen yabancı denizaltıya yönelik bölgeye Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) fırkateyni ve devriye uçağı sevk edildi.

Denizaltının, ülke kara sularını ihlal etmeden bitişik bölgeden ayrılarak Doğu Çin Denizi'ne doğru hareket ettiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, denizaltının Çin donanmasına ait olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

NHK, Haziran 2020 sonrasında ilk kez, bitişik bölgede deniz yüzeyine çıkmadan seyreden ve kimliğini belli etmeyen bir denizaltının saptandığını aktardı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya'nın güneyindeki bitişik bölgede yabancı denizaltı saptandı - Haberler
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